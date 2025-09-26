На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Уфе школьницы на электросамокате влетели в такси, и это попало на видео

В Уфе две школьницы, которые передвигались на электросамокате, врезались в проезжающий автомобиль такси. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«Мчались по тротуару, как ветер, и тут на их пути неожиданно появилась машина, выезжающая со двора. В итоге обе оказались на капоте легковушки. Одна девочка ловко встала на ноги, а вторая — шлепнулась на асфальт», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как после удара девочки отлетают на проезжую часть, при этом одна из школьниц приземляется на ноги.

По информации канала, в результате произошедшего подростки не получили серьезных травм. Кроме того, участники ДТП не стали вызывать инспекторов ДПС.

До этого сообщалось, что в Москве байкеры врезались в автомобиль такси. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл врезается в такси, от удара автомобильные детали разлетаются по проезжей части. Далее на записи заметно, как в легковую машину влетает второй мотоциклист.

Ранее во Владивостоке ребенок вылетел на дорогу в момент ДТП.

