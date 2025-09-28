На Украине водитель подмял под колеса сотрудников военкомата

В Тернополе на западе Украины водитель влетел двух сотрудников военкомата, чтобы не показывать документы. Об этом сообщает местная полиция.

Согласно ее данным, инцидент произошел в субботу вечером. Водитель отказался показать документы сотрудникам военкомата и закрылся в автомобиле. После этого он начал движение и сбил двух двух военнослужащих. Их госпитализировали. Задержать водителя не удалось, его разыскивают.

До этого во Львовской области Украины сотрудник военкомата открыл стрельбу во время вручения повестки. Отмечается, что в последнее время они начали работать в городах с оружием. При этом, по данным СМИ, зачастую военкомов сопровождают представители «полукриминальных структур», которые называют себя «группы содействия ТЦК».

