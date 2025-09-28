Урал завалило снегом в сентябре, и это попало на видео

На видео попало, как снег завалил Урал и привел к серьезным заторам на дорогах

Урал внезапно завалило снегом в сентябре. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Полный джинглбеллз на Урале — на календаре 28 сентября, регион завалило снегом, на дорогах пробки. Местные экстренно переобувают брички и утепляются сами. Зима пришла в Челябинскую и Свердловскую области плюс Башкортостан», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что дороги в регионах завалило снегом.

27 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с понедельника в Москве начнется снижение температуры.

Температура немного повысится с четверга, но останется ниже нормы на 2–2,5°C и сохранится до конца недели. Синоптик уточнил, что и конец сентября, и начало октября в Москве будут холодными. В столице установится температурный фон, более характерный для середины октября.

