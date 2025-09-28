На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: стадо коров привело к ЧП на дороге в Кисловодске

На видео попало стадо коров, которое привело к ЧП на въезде в Кисловодск
Clara Bastian/Shutterstock/FOTODOM

На въезде в Кисловодск произошло ДТП из-за безнадзорного стада коров. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

«У нас вновь ЧП из-за скота. Получил обращение от одного из подписчиков, попавшего в ДТП. На этот раз безнадзорное стадо коров на въезде в Кисловодск стало причиной аварии. Пример того, что безнадзорный скот очевидно небезопасен и может стать причиной серьезных последствий», — говорится в публикации.

В результате аварии пострадавших нет. На размещенных кадрах можно заметить, что стадо коров пасется возле неосвещенной дороги. Моисеев поручил проработать вопрос усиления ответственности за незаконный выпас и прогон скота.

До этого сообщалось, что в Пермском крае ночью медведь бегал по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как медведь бежит сначала вдоль проезжей части, затем – выбегал на дорогу в необорудованном для пешеходов месте. По словам экспертов, в городской среде хищников могут привлекать свалки, в которых животные пытаются найти себе еду.

Ранее омич снял на видео хищника на обочине дороги.

