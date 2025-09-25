Пробка перед Крымским мостом за три часа выросла в 2,5 раза

У Крымского моста за три часа очередь из авто выросла в 2,5 раза

В очереди на подходе к Крымскому мосту скопилось более 650 автомобилей. Информация об этом появилась в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту. За три часа до этого там находилось 257 машин.

«13:00. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 651 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — сообщает канал.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

