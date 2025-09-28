В России выросли зарплаты в машиностроении

В России зарплаты в машиностроении выросли на 10% из-за дефицита специалистов

В России работодатели в отрасли тяжелого машиностроения из-за дефицита специалистов готовы повышать зарплаты — за год они в среднем выросли уже почти на 10%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«В тяжелом машиностроении в 2025 году сохраняется острый дефицит специалистов. С января по сентябрь 2025 года в отрасли было опубликовано более 110 тыс. вакансий, однако на каждую из них приходится лишь 1,3 резюме», — заявили аналитики.

Отмечается, что работодатели пытаются найти сотрудника с опытом работы. К середине 2025 года медианная зарплата в отрасли составила чуть выше 106 тыс. рублей, а к третьему кварталу — до 114 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что зарплатные предложения для российских воспитателей входят в рейтинг одних из самых низких по стране в 2025 году.

Средняя предлагаемая зарплата воспитателям и няням в России за 8,5 месяца 2025 года составила 47,4 тыс. рублей. За год она выросла на 16%, однако остается ниже ожиданий соискателей на 2,9 тыс. рублей. Среди регионов заработные платы воспитателям выше рынка сейчас готовы предложить в Москве (79,2 тыс. рублей), Сахалинской области (57,5 тыс. рублей), Якутии (56,1 тыс. рублей), Приморском крае (55,6 тыс. рублей) и Московской области (55,1 тыс. рублей).

Однако ожидания самих воспитателей не отстают и где-то превосходят эти показатели. Самый большой разрыв наблюдается в Саратовской области (12,2 тыс. рублей).

Ранее выяснилось, почему в России пропадает бензин на заправках.