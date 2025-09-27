На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попало, как красноярцы расстреляли дом чиновника из автомобиля

Mash: красноярцы расстреляли из автомобиля дом главы села
Telegram-канал «Kras Mash»

В Енисейском районе Красноярского края неизвестные люди расстреляли из автомобиля дом главы села. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Машина подъехала днем, кто-то несколько раз пальнул из салона и скрылся. Ольга Зубарева считает, что ей мстят за борьбу с черными копателями, которые орудуют вокруг Озерного. Участковый с ней не согласен. Говорит, обычные хулиганы», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек, сидящий в сером легковом автомобиле, высовывает руку с пистолетом и несколько раз стреляет по дому, после чего – уезжает.

По информации канала, в момент происшествия в доме никого не было, но обычно там находятся дети.

До этого сообщалось, что в Челябинске мужчина напал на пожилого водителя и распылил ему в глаза перцовый баллончик. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент.

Ранее водитель избил москвича после ДТП на МКАД.

