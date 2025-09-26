На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пируэт грузовика на МКАД спровоцировал массовое ДТП и попал на видео

На МКАД большегрузный автомобиль занесло на мокрой дороге, в результате еще две машины врезались в отбойник. Видеозапись аварии опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

Авария произошла 21 августа на 75-м километре МКАД. На кадрах с камер наблюдения видно, что большегрузный автомобиль, оборудованный устройством «мультилифт» для перевозки сменных кузовов, движется во втором ряду на высокой скорости. Его водитель включил левый поворот и попытался перестроиться, а затем затормозил.

В результате грузовик занесло и развернуло поперек проезжей части. Уворачиваясь от большегруза, водители двух легковых машин врезались в отбойник, затем в них въехал еще один легковой автомобиль — серебристый Ford Focus. После этого машины остановились.

Также на видео попал момент возгорания автомобиля на Кудиновском шоссе в Подмосковье.

Ранее на Алтае самокатчики въехали друг в друга из-за угла.

