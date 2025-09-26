На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автомобиль вспыхнул на трассе в Подмосковье и попал на видео

В Подмосковье автомобиль загорелся на проезжей части и попал на видео
В Богородском городском округе Московской области автомобиль загорелся на проезжей части дороги. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, г.о. Богородский, Кудиновское шоссе», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что от стоящего посреди проезжей части автомобиля поднимается густое облако дыма, а из салона вырываются языки пламени. Рядом с автомобилем находится мужчина, который пытается сбить пламя из огнетушителя. Движение рядом с пожаром не перекрыто, мимо горящей машины проезжают другие автомобили.

До этого на Алтае на видео попал момент столкновения двух самокатчиков, которые выехали из-за угла навстречу друг другу. После столкновения молодые люди поднялись и пожали друг другу руки.

Ранее в Уфе школьницы на самокате врезались в такси.

