Автомобиль вспыхнул на трассе в Подмосковье и попал на видео

В Подмосковье автомобиль загорелся на проезжей части и попал на видео

В Богородском городском округе Московской области автомобиль загорелся на проезжей части дороги. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, г.о. Богородский, Кудиновское шоссе», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что от стоящего посреди проезжей части автомобиля поднимается густое облако дыма, а из салона вырываются языки пламени. Рядом с автомобилем находится мужчина, который пытается сбить пламя из огнетушителя. Движение рядом с пожаром не перекрыто, мимо горящей машины проезжают другие автомобили.

