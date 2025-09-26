На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Специалист по защите информации заложил машину родителей, чтобы заплатить мошенникам

На Кубани программист заложил машину родителей и перевел деньги мошенникам
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

На Кубани программист, который учится на специалиста по защите информации, заложил автомобиль родителей, взял кредиты и перевел деньги телефонным мошенникам. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Первоначально неизвестный представился 26-летнему мужчине по телефону сотрудником вуза. Он убедил его зарегистрироваться в интернет-сервисе якобы для изменения анкетных данных.

«Мошенники «предупредили» молодого человека, что «Госуслуги» взломали, и, чтобы его накопления не успели украсть, нужно перевести их на «безопасный» счет. Мужчина в панике успел взять два кредита, один из которых оформил под залог машины родителей», — отмечается в сообщении.

Всего пострадавший перевел аферистам 1,1 млн рублей. В полиции напомнили, что не следует никому сообщать по телефону личные данные, переходить по сомнительным ссылкам и устанавливать на свои гаджеты программы по указанию собеседников.

