На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лоси гуляли на глазах у гаишников по МКАД и попали на видео

На МКАД на видео сняли лосей, гуляющих на глазах у гаишников
true
true
true

В Москве на МКАД лоси гуляли вдоль проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Пару лосей, прогуливающихся вдоль МКАДа в районе Измайлово, заметили автомобилисты. Вид из пробки на дикую природу», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как животные гуляют рядом с проезжей частью, при этом на обочине дороги припаркован патрульный автомобиль, в котором сидят сотрудники ДПС.

До этого сообщалось, что в Приморском крае крыса оставила своих детенышей в припаркованном автомобиле.

«Машина на десять дней превратилась в пятизвездочный отель для одной <..> мамаши-крысы. Оставила машину возле дома на Гоголя дней на 10, а сама уехала, вернулась — а у меня под капотом уже готовый питомник», — рассказала водительница.

Женщина запечатлела инцидент на видео. На кадрах заметно, что крысята находятся под капотом. Далее на записи видно, что водительница переложила животных в коробку.

Ранее на Камчатке медведь набросился на мужчину на парковке, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами