Лоси гуляли на глазах у гаишников по МКАД и попали на видео

На МКАД на видео сняли лосей, гуляющих на глазах у гаишников

В Москве на МКАД лоси гуляли вдоль проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Пару лосей, прогуливающихся вдоль МКАДа в районе Измайлово, заметили автомобилисты. Вид из пробки на дикую природу», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как животные гуляют рядом с проезжей частью, при этом на обочине дороги припаркован патрульный автомобиль, в котором сидят сотрудники ДПС.

