Пассажирский автобус перевернулся в Тульской области

В Тульской области при опрокидывании автобуса пострадали 15 человек
true
true
true
close
Прокуратура Тульской области

Пассажирский автобус перевернулся в районе населенного пункта Стрельцы в Тульской области. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

Из заявления следует, что ДТП произошло утром 24 сентября на автомобильной трассе «Ефремов — Шилово». Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением и допустил его съезд на обочину по ходу движения. Впоследствии транспортное средство опрокинулось на крышу.

«В результате <...> 15 пассажиров, среди которых один несовершеннолетний, обратились за медицинской помощью», — рассказали в надзорном ведомстве.

Там добавили, что автобус следовал из поселка Восточный в город Ефремов. Транспортное средство принадлежит ООО «Перевозчик».

«Ефремовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП», — говорится в публикации.

В ней подчеркивается, что надзорное ведомство также контролирует устранение последствий аварии и организацию движения на соответствующем участке дороги. Кроме того, прокуратуре предстоит дать оценку соблюдению требований законодательства по организации перевозки пассажиров. Если будут основания, специалисты примут комплекс необходимых мер реагирования.

Ранее в Иркутске в результате так называемой «игры в шашки» перевернулся маршрутный микроавтобус.

