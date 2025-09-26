На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автодилеры рассказали, как новый утильсбор отразится на россиянах

РОАД: новый утильсбор приведет к росту цен на машины с пробегом
Кирилл Брага/РИА Новости

Повышение утилизационного сбора и изменение подхода к его начислению приведут к значительному снижению импорта автомобилей и окажут давление на вторичный рынок. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на опрошенных представителей автодилерской отрасли и ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«Руководитель пресс-службы ассоциации РОАД Вера Павлова отмечает, что после вступления нововведений в силу можно ожидать дополнительного давления на вторичный рынок: ограничение ввоза и сокращение доступных моделей приведут к росту цен и уменьшению выбора для покупателей», — отмечается в публикации.

Гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский ожидает, что после изменения подхода к начислению утильсбора снижение импорта автомобилей составит до 50%, когда будут распроданы запасы машин, ввезенных по старому утильсбору, затем будет восстановление продаж и снижение ввоза окажется на уровне 30%.

«Если мы говорим про весь российский рынок, то после вступления новых норм в силу определенное снижение может быть. Но оно будет вызвано тем, что часть моделей будут завозить в меньших количествах», — цитирует агентство директора департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николая Иванова.

Ранее стало известно, какие иномарки частному лицу будет растаможить дороже, чем дилеру.

