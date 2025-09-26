Mash: в РФ предложили ввести арест до 15 суток за езду по трамвайным путям

В России предложили приравнять езду по трамвайным путям к мелкому хулиганству. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Езду по трамвайным путям планируют приравнять к мелкому хулиганству — а это лишение прав и арест до 15 суток», — сообщает канал.

Завирусившиеся ролики, где автомобилисты объезжают пробки по рельсам, привлекли внимание Национального автомобильного союза. Там увидели в действе пропаганду безнаказанного нарушения ПДД, наплевательского отношения к закону и настрочили обращение в МВД. Просят заметить и оперативно наказать наглецов за мелкое хулиганство, отмечает Mash.

До этого юрист Лев Воропаев рассказал, что женщинам, которые показывали сотрудникам ГИБДД свою голую грудь, грозит штраф или арест. Согласно статье 20.1 КоАП, если сотрудник правоохранительных органов требовал от женщины прекратить противоправные действия, то штраф будет от одной тысячи рублей до 2,5 тысячи рублей. Предусмотрен также и арест до 15 суток.

