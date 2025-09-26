На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Езду по трамвайным путям планируют приравнять к мелкому хулиганству

Mash: в РФ предложили ввести арест до 15 суток за езду по трамвайным путям
true
true
true
close
Viktor Skorokhodov/Shutterstock/FOTODOM

В России предложили приравнять езду по трамвайным путям к мелкому хулиганству. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Езду по трамвайным путям планируют приравнять к мелкому хулиганству — а это лишение прав и арест до 15 суток», — сообщает канал.

Завирусившиеся ролики, где автомобилисты объезжают пробки по рельсам, привлекли внимание Национального автомобильного союза. Там увидели в действе пропаганду безнаказанного нарушения ПДД, наплевательского отношения к закону и настрочили обращение в МВД. Просят заметить и оперативно наказать наглецов за мелкое хулиганство, отмечает Mash.

До этого юрист Лев Воропаев рассказал, что женщинам, которые показывали сотрудникам ГИБДД свою голую грудь, грозит штраф или арест. Согласно статье 20.1 КоАП, если сотрудник правоохранительных органов требовал от женщины прекратить противоправные действия, то штраф будет от одной тысячи рублей до 2,5 тысячи рублей. Предусмотрен также и арест до 15 суток.

Ранее стало известно, какое наказание ждет женщин за селфи на проезжей части.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами