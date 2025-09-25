На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Крымском мосту перекрыли движение

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Причина перекрытия не называется.

В сообщении просят людей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

3 июня Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что провела «уникальную операцию» и заминировала опоры Крымского моста. По информации ведомства, одно из взрывных устройств было активировано. Проведение операции контролировал лично глава СБУ Василий Малюк.

Telegram-канал «Крымский мост: оперативная обстановка» сообщал, что утром на переправе приостанавливали движение транспорта. Позже в министерстве транспорта Российской Федерации заявили, что движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме.

Ранее ветеран «Альфы» назвал Крымский мост «Ахиллесовой пятой» для России.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами