На Крымском мосту перекрыли движение

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Причина перекрытия не называется.

В сообщении просят людей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

3 июня Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что провела «уникальную операцию» и заминировала опоры Крымского моста. По информации ведомства, одно из взрывных устройств было активировано. Проведение операции контролировал лично глава СБУ Василий Малюк.

Telegram-канал «Крымский мост: оперативная обстановка» сообщал, что утром на переправе приостанавливали движение транспорта. Позже в министерстве транспорта Российской Федерации заявили, что движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме.

Ранее ветеран «Альфы» назвал Крымский мост «Ахиллесовой пятой» для России.