Молодой москвич на питбайке вылетел с дороги и разбился

В Новой Москве питбайкер вылетел с дороги и разбился

В Новой Москве мужчина на питбайке вылетел с дороги. Об этом сообщает столичная Госавтониспекция.

«По предварительным данным, в районе поселения Щаповское водитель спортинвентаря не справился с управлением и выехал в лесополосу», — говорится в публикации.

В результате дорожной аварии 28-летний водитель получил травмы, его не удалось спасти.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД. Проводится проверка.

