Машина загорелась в массовом ДТП в Подмосковье
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В Подмосковье на участке Новорижского шоссе произошло ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщает РЕН.
Отмечается, что в результате аварии пострадали пять человек.
Кроме того, автомобиль одного из участников столкновения загорелся.
Уточняется, что все машины двигались в сторону Московской области, инцидент произошел на 31 километре автодороги М-9 «Балтия». На месте работают спасательные службы.
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