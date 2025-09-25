Свекор в маске изнасиловал невестку и предложил прокатить ее до дома

Свекор в маске изнасиловал невестку, а затем предложил подвезти ее до дома

В Португалии суд Авейру приговорил к 9 годам тюремного заключения 35-летнего мужчину, который похитил и изнасиловал свою невестку. Об этом сообщает местная газета Correio da Manhã.

«Около 5:30 утра девушка села в автомобиль, а обвиняемый ворвался в машину и сел на заднее сидение, надев на лицо карнавальную маску. Угрожая ножом, он заставил свою невестку переместиться на заднее сиденье, завязал ей глаза и руки за спиной. Затем мужчина сел за руль и через несколько минут приехал в установленное место, где изнасиловал девушку», — передает издание.

Примечательно, что после этого мужчина потребовал у невестки €30 тыс., но отпустил ее, поверив, что у нее нет денег. Сам же обвиняемый уехал на машине девушки. Однако спустя несколько минут свекор вернулся на своем автомобиле и предложил подвезти ее до дома «как ни в чем не бывало».

