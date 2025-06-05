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Электроконь пополнил коллекцию «боевых монстров Ростеха»

Ростех опубликовал изображение нового вида транспорта
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Telegram-канал «Ростех»

В День эколога «Ростех» представил новый вид общественного транспорта – электроконя. Об этом сообщается на сайте корпорации.

«Электробусы» производства нашего КАМАЗа давно стали привычным пассажирским транспортом на улицах Москвы. В настоящее время по столице ездит более 2000 таких экологичных, современных и комфортных машин. Мы уверены, что в обозримой перспективе электробусы станут настоящими «рабочими лошадками» городских перевозок. В связи с этим и родился образ электроконя в рамках проекта «Боевые монстры Ростеха», — сообщает Ростех.

«Боевые монстры Ростеха» — своеобразная аниме-коллекция эпических машин от художников, нанятых госкомпанией. Эти рисунки призваны переосмыслить образцы российской военной техники и не только, превратив их в механизированных существ.

До этого портал «Дром» опубликовал изображение нового «УАЗ Патриот», который так и не пошел в серийное производство.

Новый «УАЗ Патриот», который получил название «Русский Прадо», был анонсирован 1 апреля 2019 года. Модель должна была получить новую внешность и 2,3-литровый турбомотор. Однако из-за нехватки финансирования не было создано ни одного образца полностью модернизированного «Патриота».

Судя по рассекреченным изображениям, модель должна была получить полностью светодиодную оптику, новые бамперы, решетку радиатора и кузовные детали. На доработку машины требовалось потратить 10 млрд рублей, однако таких денег автопроизводитель не нашел.

Ранее дизайнер показал, как мог бы выглядеть возрожденный «Москвич».

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