Российские военные раскрыли подробности о бое на Porsche Cayenne

Российские военные использовали личный Porsche Cayenne одного из бойцов для выполнения боевой задачи в Белгородской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Как рассказали нам российские военные, перед ними была поставлена задача преодолеть три с половиной километра по открытой местности, закрепиться в посадках и удержать их. Мотоциклов и багги у парней не так много, и на всех штурмовиков не хватило мест», — отмечается в публикации.

В связи с этим один из бойцов вызвался поехать на выполнение боевой задачи на личном внедорожнике. Багги и другая техника застряли в лесополосе, но Porsche Cayenne смог проехать, добраться до нужной точки, где его водитель дождался своих. В результате боевая задача была выполнена. Автомобиль после этого остался на поле боя.

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