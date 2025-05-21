На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные раскрыли подробности о бое на Porsche Cayenne

Shot: Porsche Cayenne, снятый на видео под Белгородом, выполнял боевую задачу
close
Telegram-канал SHOT

Российские военные использовали личный Porsche Cayenne одного из бойцов для выполнения боевой задачи в Белгородской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Как рассказали нам российские военные, перед ними была поставлена задача преодолеть три с половиной километра по открытой местности, закрепиться в посадках и удержать их. Мотоциклов и багги у парней не так много, и на всех штурмовиков не хватило мест», — отмечается в публикации.

В связи с этим один из бойцов вызвался поехать на выполнение боевой задачи на личном внедорожнике. Багги и другая техника застряли в лесополосе, но Porsche Cayenne смог проехать, добраться до нужной точки, где его водитель дождался своих. В результате боевая задача была выполнена. Автомобиль после этого остался на поле боя.

Ранее под Ялтой автомобиль снес дерево и памятник.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами