В России рекордно упали продажи премиальных автомобилей

В России в августе 2025 года было продано 10,3 тыс. новых автомобилей премиум-брендов, что на 18% меньше, чем за тот же месяц 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте по объемам реализации премиальных автомобилей находится EXEED. В августе 2025 года в России было продано 1,6 тыс. машин. Вторую строчку в этом рейтинге занимает BMW (1,3 тыс. ед.). Замыкает тройку лидеровTANK (1,2 тыс. ед.).

В топ-5 самых популярных премиум-марок по итогам августа также вошли Hongqi (1,19 тыс. ед.) и Lixiang (1 тыс. ед).

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, что в России резко снизился ассортимент китайских автомобилей.