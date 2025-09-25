В Москве в четвертый раз за день объявили о перекрытии дорог. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение закрыто на Новоарбатском мосту, на ТТК в районе проспекта Мира в обе стороны», — говорится в сообщении.

По информации канала, проезд для автомобилей также перекрыли на улице Сретенка и на проспекте Мира в обе стороны.

По данным Дептранса, движение транспорта также перекрыто на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной. Движение на данных участках дороги было также перекрыто в 12:34 мск, в 13:10 проезжую часть открыли для проезда автомобилей. Кроме того, в 11: 30 мск Дептранс опубликовал информацию о перекрытии дорог на внешней стороне Садового кольца от Тверской улицы до улицы Новый Арбат. Движение частично возобновили в 12:30 мск.

Кроме того, в настоящее время движение транспорта не осуществляется на внешней стороне Садового кольца перед проспектом Мира, на внутренней стороне Садового кольца перед улицей Новый Арбат.

Ранее сообщалось, что садовое кольцо в Москве перекроют из-за мотофестиваля.