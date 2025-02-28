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В Германии представили электромотоцикл для спецназа

Компания D.E.S. представила электромотоцикл e-boost для нужд спецназа
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E-boost

Компания Diedrich Engineering Systems (D.E.S.) Defense на выставке Enforce Tac в Германии представила электрический мотоцикл e-boost. Об этом сообщает портал Defence Network.

Мотоцикл разработан для нужд спецназа. В его основе лежит гражданский e-boost. Транспортное средство может разогнаться до 50 километров в час за 1,5 секунды. Мотоцикл поддерживает два типа аккумуляторов, которые обеспечивают запас хода от 100 до 130 километров.

Также электромотоцикл получил усиленную подвеску, позволяющую двигаться по пересеченной местности, и кронштейны для крепления оружия. Грузоподъемность транспортного средства составит 150 килограммов.

В декабре прошлого года концерн «Калашников» сообщил, что ведет интенсивные испытания боевых электромотоциклов (БМЭ) для нужд СВО. Существующие модели мотоциклов получают доработки под требования заказчиков. Также «Калашников» работает над концептуальным гибридным мотоциклом, работающим от ДВС и электричества.

Ранее боец ВС РФ спас сослуживца от ВСУ на электромотоцикле.

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