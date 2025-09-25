В России спрогнозировали цену нового седана Belgee S50

В России седан Belgee S50 будет дешевле Geely Emgrand на 150 тысяч рублей

Седан Belgee S50 белорусской сборки, ориентировочно, будет доступнее своего китайского аналога Geely Emgrand на 150 тыс. рублей. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на начальника отдела розничных продаж автомобилей «АвтоСпецЦентр Belgee Каширка» Ивана Бочарова.

«По предварительной информации, разница в стоимости между Belgee S50 и Geely Emgrand будет отличаться на 150 000 рублей в зависимости от комплектации», — сказал Бочаров.

Длина Belgee S50 составляет 4638 мм, ширина 1822 мм, высота — 1460 мм, размер колёсной базы равен 2650 мм, а дорожный просвет — 151 мм. Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 122 л.с. Коробки передач: 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат».

В базе машина оборудована 15-дюймовыми стальными колесными дисками, простыми механизмами регулировки водительского и пассажирского кресел, кондиционером для машин с МКП и однозонной климат-системой для вариантов с АКП. В списке опций здесь галогеновые фары, обогрев передних сидений и традиционный ключ зажигания.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали логотип нового китайского автобренда.