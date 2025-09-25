Петербурженка «мощным» пинком разбила автобус и попала на видео

В Петербурге на видео попало, как пассажирка разбила автобус пинком

В Санкт-Петербурге пассажирка автобуса ногой разбила стекла в транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Петербурженка мощным пинком разбила стекло в автобусе — так она выместила на «лазурном» свой гнев от того, что водитель проехал ее остановку. О поступке женщина ни капли не жалеет. Жертвой разозлившейся пассажирки стал 180-й автобус, стекло в двери он потерял поздним вечером воскресенья на Закревской улице», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как петербурженка встает с сидения и подходит к дверям, после чего ногой разбивает стекло и выходит из автобуса.

По данным объединенной пресс-служб городских судов, пассажирка не признала свою вину, при этом суд назначит нарушительнице пять суток административного ареста.

