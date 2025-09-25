Суд смягчил приговор российскому миллиардеру, устроившему жесткое ДТП на Рублевском шоссе

Столичный суд смягчил наказание российскому миллиардеру Шепелю, который несколько лет назад устроил жесткое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«8 февраля 2022 года произошла авария с участием Шепеля. Автомобиль миллиардера врезался в поток впереди идущих машин. Как оказалось, бизнесмену стало плохо за рулем», — говорится в сообщении.

По информации канала, авария произошла на Рублевском шоссе. Дорогомиловский суд Москвы приговор Шепеля к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. 25 сентября столичный суд смягчил приговор на полгода.

До этого сообщалось, что в районе Москвы Ясенево иномарка врезалась в автомобиль экстренных медицинских служб. На опубликованной в сети записи заметно, что черный автомобиль выезжает на перекресток, где врезается в машину экстренных медицинских служб. От удара транспорт отлетает в дорожный знак и переворачивается, при этом иномарку также отбрасывает в сторону, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

Ранее в Москве сальто байкеров через крышу легковушки попало на видео.