На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России построят новый мотоцикл на базе «Урала»

Студенты из Екатеринбурга разработают новый мотоцикл на базе «Урала»
true
true
true
close
Организаторы фестиваля «Движение»

Студенты Уральского государственного архитектурного университета разработают новый мотоцикл на базе двигателя «Урал». Об этом сообщает пресс-служба фестиваля «Движение». Мотоцикл победителя будет собран в режиме реального времени на этом же фестивале в 2026 году.

«На первом этапе задача учеников — предложить идею кастомного мотоцикла в виде эскиза. Среди участников будут отобраны пять финалистов, которые до конца года разработают полноценные 3D-модели своих проектов. На всех этапах студентов будут консультировать профессиональные кастомайзеры, — сообщает пресс-служба.

В январе 2026 года будет выбран победитель конкурса, проект которого реализуют в железе.

До этого стало известно, что в России в июле 2025 года было продано 7,78 тыс. новых мотоциклов, что на 19% больше, чем за такой же период 2024 года.

На первом месте по продажам находится Motoland XF300 (в июле было продано 490 таких мотоциклов). В пятерку лидеров вошли еще Racer RC300 (311 ед.), Regulmoto Sport (260 ед.), Stels M502N (212 ед.) и Regulmoto TE (191 ед.).

Лидером рынка новых мотоциклов остается бренд Regulmoto, продукция которого в июле разошлась тиражом в 1 456 единиц, что составляет 19% от общего объема.

Ранее в России выпустили мотоцикл «Урал» в честь встречи Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами