В России выпустили мотоцикл «Урал» в честь встречи Путина и Трампа

В России выпустили новые мотоциклы Ural Alaska. Об этом сообщает Telegram-канал «4 канал. Екатеринбург. Новости».

«На Ирбитском мотоциклетном заводе представили ограниченную серию мотоцикла Ural Alaska. Вдохновились историей покорения «Урала» американской Аляски: Владимир Путин подарил ирбитский мотоцикл жителю этого штата США», — сообщает канал.

Партия состоит из 10 мотоциклов Каждый байк получил уникальную окраску, усиленную защиту фар и двигателя, новые амортизаторы и укороченные ветровые щитки. Цена — от 2 млн рублей.

Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о жителе Аляски Марке Уоррене, который ездит по Анкориджу на мотоцикле «Урал». Из-за антироссийских санкций у американца возникли проблемы с поиском запчастей для этого транспортного средства.

Через несколько дней после выхода сюжета на «России 1» мужчину разыскали дипломаты РФ и подарили ему новый «Урал».

«Я должен сказать, что это личный подарок от президента Российской Федерации», — заявил советник-посланник посольства России в США Алексей Леденев.

Переданный жителю Аляски Марку Уоррену от лица президента России Владимира Путина мотоцикл «Урал» был куплен за день до саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

