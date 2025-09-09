На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России выпустили мотоцикл «Урал» в честь встречи Путина и Трампа

В РФ выпустили мотоцикл Ural Alaska, вдохновленный подарком Путина жителю Аляски
true
true
true
close
Telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости»

В России выпустили новые мотоциклы Ural Alaska. Об этом сообщает Telegram-канал «4 канал. Екатеринбург. Новости».

«На Ирбитском мотоциклетном заводе представили ограниченную серию мотоцикла Ural Alaska. Вдохновились историей покорения «Урала» американской Аляски: Владимир Путин подарил ирбитский мотоцикл жителю этого штата США», — сообщает канал.

Партия состоит из 10 мотоциклов Каждый байк получил уникальную окраску, усиленную защиту фар и двигателя, новые амортизаторы и укороченные ветровые щитки. Цена — от 2 млн рублей.

Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о жителе Аляски Марке Уоррене, который ездит по Анкориджу на мотоцикле «Урал». Из-за антироссийских санкций у американца возникли проблемы с поиском запчастей для этого транспортного средства.

Через несколько дней после выхода сюжета на «России 1» мужчину разыскали дипломаты РФ и подарили ему новый «Урал».

«Я должен сказать, что это личный подарок от президента Российской Федерации», — заявил советник-посланник посольства России в США Алексей Леденев.

Переданный жителю Аляски Марку Уоррену от лица президента России Владимира Путина мотоцикл «Урал» был куплен за день до саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Ранее были названы 5 самых популярных мотоциклов в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами