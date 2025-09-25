На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы правила, которые помогут избежать штрафа за каршеринг

Специалист Тахтаров: проверка автомобиля позволит избежать штрафа за каршеринг
Водителям важно внимательно осматривать каршеринговый автомобиль перед арендой, чтобы избежать штрафов. Об этом «Пятому каналу» рассказал руководитель отдела защиты клиентов «Ситидрайва» Николай Тахтаров.

Так, важно проверить кузов на наличие повреждений, осмотреть салон и в целом убедиться, что с машиной все в порядке. Какие-либо недочеты нужно зафиксировать на фото. Эксперт также советует строго соблюдать правила дорожного движения, а также правила каршерингового сервиса, которые прописаны в договоре.

«Необходимо осматривать автомобиль уже при завершении аренды и зафиксировать его состояние. Это точно обезопасит водителя от каких-то непонятных ситуаций, которые, к примеру, произойдут с авто уже после завершения аренды», — добавили в сообщении.

Накануне петербургский депутат Алексей Цивилев заявил, что в России нужно ввести возможность авторизации арендаторов машин каршеринга через «Госуслуги», поскольку нередко сервисом пользуются водители, лишенные права управления транспортным средством. При этом пока подключить авторизацию на портале для услуг, которые оказывают частные компании, пока невозможно.

Ранее Яндекс Go запустил единую подписку на свои шеринговые сервисы.

