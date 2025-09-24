В России призвали подтверждать личность клиентов каршеринга через «Госуслуги»

В России нужно ввести возможность авторизации арендаторов машин каршеринга через «Госуслуги», поскольку нередко сервисом пользуются водители, лишенные права управления транспортным средством. Об этом «Парламентской газете» рассказал петербургский депутат Алексей Цивилев.

При этом пока подключить авторизацию на портале для услуг, которые оказывают частные компании, пока невозможно.

«Нам известно, что операторы аренды самокатов пытались установить такие барьеры. Но встал вопрос о том, что кикшеринг — не государственная услуга, это частный бизнес. И высоки риски утечки персональных данных пользователей, которые будут подтверждать свою личность через «Госуслуги», — сказал Цивилев.

Депутат отметил, что в этом случае можно просто подтверждать достоверность личности и не давать доступ к базе данных людей. Цивилев планирует обратиться с этим вопросом к министру транспорта России Андрею Никитину и министру внутренних дел страны Владимиру Колокольцеву.

В августе директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью в «Атоме» Никита Березовский сообщал, что российский автопроизводитель «Атом» создает версии электромобилей для такси, каршеринга и доставки, в будущем возможно производство машин с разными габаритами и типами привода.

Ранее Яндекс Go запустил единую подписку на свои шеринговые сервисы.