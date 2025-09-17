На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Яндекс Go запустил единую подписку на свои шеринговые сервисы

Яндекс Go объединил подписку на самокаты, каршеринг и аренду пауэрбанков
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Пользователям Яндекс Go стала доступна единая подписка на шеринговые сервисы «Самокаты», «Драйв» и «Бери заряд». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что в подписку вошли бесплатные старты на самокатах, 30 минут ежедневной аренды пауэрбанков и скидка 10% на фиксированный и поминутный тарифы в каршеринге.

Так, в каршеринге с подпиской будет выгодно, например, ездить с фиксированной стоимостью по известным маршрутам — от дома до работы или за город на выходные. А в Самокатах, благодаря бесплатному старту, дешевле совершать регулярные короткие поездки. Чаще всего этот транспорт арендуют в утренние и вечерние часы пик, чтобы доехать до пересадочного узла.

В компании сообщили, что обновление инициировано в ответ на рост спроса на арендные сервисы и направлено на повышение их доступности для пользователей — как действующих, так и новых. Для «Бери заряд» включение в единую подписку стало еще одним шагом интеграции в экосистему Яндекса. Компания приобрела сервис в декабре 2024 года.

