Названы 10 самых надежных семейных внедорожников

Журнал HotCars составил рейтинг из 10 самых надежных семейных внедорожников
Chevrolet

Chevrolet Traverse возглавил рейтинг самых надежных семейных внедорожников. Об этом сообщает портал HotCars, эксперты которого проанализировали информацию о надежности, техобслуживании, отзывных кампаниях и отзывы владельцев, используя данные различных аналитических компаний, в том числе J.D. Power и RepairPal. Его надежность эксперты J.D. Power оценили в 88 балла из 100 возможных.

Второе место с оценкой надежности 87 баллов из 100 занял Ford Explorer. Замкнула «тройку» лидеров Kia Telluride с рейтингом надежности 86 из 100. Далее следуют Hyundai Palisade, Buick Enclave, Acura MDX, Cadillac Escalade, Subaru Ascent, Chevrolet Tahoe и Toyota Highlander.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы четыре основных проблемы эксплуатации китайских автомобилей.

