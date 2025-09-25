Стали известны подробности о седане Belgee S50 для рынка России

Белорусский седан Belgee S50 будет продаваться в РФ в трех комплектациях

У седана Belgee S50 в России будет три комплектации, которые будут различаться типом трансмиссии и функциональным оснащением. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на гендиректора компании «Обухов» Людмилу Угарову.

«Комплектаций будет три: Active, Style и Prestige. Так же, как и у Geely Emgrand, покупатели смогут выбрать между двумя типами трансмиссии: 5-ступенчатой «механикой» и 6-диапазонным классическим «автоматом». Под капотом каждого автомобиля находится 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 122 л.с.», - рассказала Угарова.

По ее словам, в базе машина оборудована 15-дюймовыми стальными колесными дисками, простыми механизмами регулировки водительского и пассажирского кресел, кондиционером для машин с МКП и однозонной климат-системой для вариантов с АКП. В списке опций здесь галогеновые фары, обогрев передних сидений и традиционный ключ зажигания.

Длина Belgee S50 составляет 4638 мм, ширина 1822 мм, высота — 1460 мм, размер колёсной базы равен 2650 мм, а дорожный просвет — 151 мм. Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 122 л.с. Коробки передач: 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат».

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали логотип нового китайского автобренда.