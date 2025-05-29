Верховный суд разрешил покидать место ДТП при одном условии

Верховный суд разрешил россиянам покидать место ДТП, чтобы не было затора

Верховный суд РФ разрешил россиянам покидать место ДТП, чтобы предотвратить затор на дороге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пересмотр дела об административном нарушении, в рамках которого была частично удовлетворена жалоба водителя. Женщину лишили прав за то, что она отъехала от места аварии, чтобы другие автомобили могли проехать.

«Действия переквалифицировать на ч. 1 той же статьи (влечет наложение административного штрафа в размере 1 тыс. рублей) с назначением наказания в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей», — говорится в документе.

Отмечается, что перемещение машины при условии фиксации обстоятельств ДТП разрешено ПДД.

До этого в России штрафы для владельцев шумных машин предложили поднять до 20–30 тысяч рублей. Авторами инициативы стали депутаты, а также сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин.

На сегодняшний день за использование машины с превышением нормативов уровня шума предусмотрен штраф 500 рублей. За допуск таких средств в эксплуатацию — штраф 500–1 тыс. рублей.

Ранее были названы популярные лекарства, за которые лишат водительских прав.