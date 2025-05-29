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Верховный суд разрешил покидать место ДТП при одном условии

Верховный суд разрешил россиянам покидать место ДТП, чтобы не было затора
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Верховный суд РФ разрешил россиянам покидать место ДТП, чтобы предотвратить затор на дороге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пересмотр дела об административном нарушении, в рамках которого была частично удовлетворена жалоба водителя. Женщину лишили прав за то, что она отъехала от места аварии, чтобы другие автомобили могли проехать.

«Действия переквалифицировать на ч. 1 той же статьи (влечет наложение административного штрафа в размере 1 тыс. рублей) с назначением наказания в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей», — говорится в документе.

Отмечается, что перемещение машины при условии фиксации обстоятельств ДТП разрешено ПДД.

До этого в России штрафы для владельцев шумных машин предложили поднять до 20–30 тысяч рублей. Авторами инициативы стали депутаты, а также сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин.

На сегодняшний день за использование машины с превышением нормативов уровня шума предусмотрен штраф 500 рублей. За допуск таких средств в эксплуатацию — штраф 500–1 тыс. рублей.

Ранее были названы популярные лекарства, за которые лишат водительских прав.

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