Россияне, пострадавшие в жестком ДТП в Турции, должны будут выплатить 3 млн рублей

Россияне, пострадавшие в ДТП в Турции, должны заплатить деньги за услуги врачей
Россияне, пострадавшие в ДТП в турецком городе Аланья, должны выплатить более трех млн рублей за медицинские услуги. Об этом рассказала РЕН ТВ пострадавшая Дарья Козлова.

«Она с отцом и матерью находились в маршрутке, в которую влетел туристический автобус, направлявшийся из аэропорта в отель. В результате ДТП серьезно пострадал ее отец. У него была диагностирована открытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в легкое, повреждения селезенки и печени. Мать и сама Дарья получили менее серьезные травмы», — говорится в сообщении.

По словам россиянки, ее отцу провели три операции с участием пульмонолога, хирурга и нейрохирурга. Медики сообщили, что операции прошли удачно. Сейчас туристы готовятся к тому, что им придется оплачивать проживание в отеле, покупку билетов до дома, а также проведенные операции. На данный момент россиянам неизвестна сумма и решение страховой компании.

Авария произошла 23 сентября. По данным местных СМИ, в результате лобового столкновения пострадали 15 человек, при этом двое находятся в тяжелом состоянии.

Ранее появилась информация о россиянах, пострадавших после ДТП с автобусами в Турции.

