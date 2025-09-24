На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ДТП парализовало движение в Москве

В Москве перекрыли движение на Варшавском шоссе из-за аварии
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

В Москве перекрыли движение на Варшавском шоссе из-за автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Варшавском шоссе в районе д. 170И (в районе Бутово) произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение на съезде с МСД в сторону Варшавского шоссе временно перекрыли. В Дептрансе водителям посоветовали выбрать пути объезда проблемного участка по МКАД и по Варшавскому шоссе минуя МСД, а также по Симферопольскому и Расторгуевскому шоссе.

До этого сообщалось, что в Курганской области большегруз врезался в Lexus. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как большегруз выезжает на встречную полосу движения, в этот момент водитель другого автомобиля, пытаясь уйти от столкновения, съезжает на обочину, но мужчина за рулем фуры поступает так же. Далее на записи заметно, как грузовик на большой скорости врезается в иномарку.

Ранее автобус с туляками перевернулся на проезжей части и попал на видео.

