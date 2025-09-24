ДТП парализовало движение в Москве

В Москве перекрыли движение на Варшавском шоссе из-за автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Варшавском шоссе в районе д. 170И (в районе Бутово) произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение на съезде с МСД в сторону Варшавского шоссе временно перекрыли. В Дептрансе водителям посоветовали выбрать пути объезда проблемного участка по МКАД и по Варшавскому шоссе минуя МСД, а также по Симферопольскому и Расторгуевскому шоссе.

