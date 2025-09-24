Полицейские выпустили 12 пуль в быка, который напал на машины и прохожих в Дагестане

В Дагестане полицейские выпустили 12 пуль в быка, который напал на авто и людей

В Махачкале полицейские нейтрализовали 12 выстрелами быка, который напал на прохожих и автомобили. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского МВД.

«Одна из прохожих уже пострадала и была госпитализирована с переломом бедра. Хозяин животного обратился за помощью к правоохранителям, так как не смог самостоятельно усмирить быка», — отмечается в публикации.

В результате полицейские применили табельное оружие. Затем владельца быка доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

