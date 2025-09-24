На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полицейские выпустили 12 пуль в быка, который напал на машины и прохожих в Дагестане

В Дагестане полицейские выпустили 12 пуль в быка, который напал на авто и людей
ГУ МВД России по Республике Дагестан

В Махачкале полицейские нейтрализовали 12 выстрелами быка, который напал на прохожих и автомобили. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского МВД.

«Одна из прохожих уже пострадала и была госпитализирована с переломом бедра. Хозяин животного обратился за помощью к правоохранителям, так как не смог самостоятельно усмирить быка», — отмечается в публикации.

В результате полицейские применили табельное оружие. Затем владельца быка доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

До этого в Москве водитель Kia напал на водителя «Жигулей» и ударил его хоккейной клюшкой в ходе дорожного конфликта. Нападавшему не понравилась манера вождения оппонента. До того, как применить спортивный инвентарь, мужчина пытался выбить телефон из рук водителя «Жигулей» ногой.

Ранее два грузовика заблокировали движение в сторону МКАД на юге Москвы.

