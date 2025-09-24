На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Краснодарец сделал сальто на лобовом стекле легковушки и попал на видео

В Краснодаре на видео попал кульбит самокатчика в момент ДТП
true
true
true
close
Кадр из видео/Кубань 24

В Краснодаре автомобиль сбил самокатчика на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«ДТП на Красной/Хакурате», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек на электросамокате выезжает пешеходный переход, где его сбивает автомобиль. От удара человек падает на лобовое стекло, переворачивается и приземляет на проезжую часть. После произошедшего ДТП мужчина сразу же встает.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге мотоциклист на большой скорости врезался в проезжающий автомобиль. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после переворота байкер падает на проезжую часть. По информации канала, инцидент произошел на перекрестке улиц Свердлова и Азина. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины.

Ранее в центре Москвы школьники на родительском авто устроили ДТП и попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами