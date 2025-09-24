Краснодарец сделал сальто на лобовом стекле легковушки и попал на видео

В Краснодаре на видео попал кульбит самокатчика в момент ДТП

В Краснодаре автомобиль сбил самокатчика на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«ДТП на Красной/Хакурате», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек на электросамокате выезжает пешеходный переход, где его сбивает автомобиль. От удара человек падает на лобовое стекло, переворачивается и приземляет на проезжую часть. После произошедшего ДТП мужчина сразу же встает.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге мотоциклист на большой скорости врезался в проезжающий автомобиль. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после переворота байкер падает на проезжую часть. По информации канала, инцидент произошел на перекрестке улиц Свердлова и Азина. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины.

Ранее в центре Москвы школьники на родительском авто устроили ДТП и попали на видео.