В Москве заявили о снижении числа ДТП с самокатами

В Москве удалось снизить число ДТП с самокатами на 60% по сравнению с прошлым годом, однако, важно дальше работать по данному направлению. Об этом в интервью kp.ru заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

По его словам, это лучший результат в России. Он напомнил, что сейчас все работающие в столице курьеры должны регистрироваться в специальной системе, иначе они не смогут работать в известных сервисах доставки.

«Мы знаем транспортное средство, которым он пользуется. Мы заставили все сервисы доставки разместить опознавательный знак и на сумке, и на транспортном средстве. Дальше в случае нарушений мы через камеры фотовидеофиксации, которые есть в городе, распознаем эти номера и передаем для вынесения юридических действий тем службам доставки, за которыми они числятся», — объяснил Ликсутов.

Telegram-канал No Limits до этого сообщил, что сокрытие регистрационных номеров на кикшеринговых самокатах в Москве приобрело массовый характер. Читатели No Limits прислали фотографии, на которых видно, что номера умышленно скрыты. Для приведения номеров в нечитаемый вид используются разные способы: заклеивание символов малярным скотчем, выцарапывание и вырезание букв и цифр с номера, а также удаление номера самоката целиком.

