Видео: в Приморье мужчина кинул в авто девушки бутылку за отказ познакомиться

В Приморье мужчина кинул бутылку в авто девушки после отказа в знакомстве

Во Владивостоке мужчина кинул бутылку в машину девушки после отказа в знакомстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Сегодня на Сахалинской женщина ехала, с ее слов, никого не трогала. Вдруг ее обогнал мужчина и попросил познакомиться, на что получил отказ. Далее данный персонаж начал оскорблять, подрезать и устраивать аварийные ситуации», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как водитель кидает в машину бутылку, после чего быстро уезжает. По информации канала, в результате произошедшего на автомобиле приморки осталась вмятина.

До этого сообщалось, что во Владивостоке пассажирка такси напала на водителя. Мужчина снял инцидент на видео. На кадрах заметно, как пассажирка в коротком топе наносит удары по автомобилю и кричит. По словам таксиста, конфликт начался из-за того, что девушка села в автомобиль с грязными пакетами и нагрубила водителю.

Ранее в центре Москвы школьники на родительском авто устроили ДТП и попали на видео.