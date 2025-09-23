Приморка в коротком топике напала на таксиста и попала на видео

Во Владивостоке пассажирка такси напала на водителя. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«После просьбы выйти из машины начала пинать кузов», – рассказал водитель.

Мужчина снял инцидент на видео. На кадрах заметно, как пассажирка в коротком топе наносит удары по автомобилю и кричит. По словам таксиста, конфликт начался из-за того, что девушка села в автомобиль с грязными пакетами и нагрубила водителю.

До этого сообщалось, что во Владивостоке в районе Седанки инспекторы ДПС руками поймали байкера, который пытался от них скрыться. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мотоциклист едет рядом с патрульным автомобилем, при этом сотрудник правоохранительных органов пытается рукой достать до нарушителя. Далее на записи заметно, как у гаишника получается схватить мотоциклиста: инспектор держит мужчину за куртку и останавливает автомобиль.

