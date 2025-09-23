На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне выбросили котят из автомобиля прямо на ходу и попали на видео

В Тюмени живодеры выбросили котят под колеса автомобилей и попали на видео
true
true
true

В Тюмени очевидцы засняли, как из автомобиля неизвестные выбросили котят прямо на дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Тюменское время».

«Сегодня утром в городе заметили автомобиль из которого на ходу выбрасывали котят. Очевидцы не сразу поняли, что происходит. Пока не увидели, как из машины выбрасывают второго котенка. Они написали заявление в полицию о жестоком обращении с животными», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах можно увидеть, что из автомобиля котят выбрасывают прямо под колеса других машин.

До этого сообщалось, что в городе Ревда Свердловской области водители массово сбивают свиней. Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль сбивает перебегающую проезжую часть свинью, при этом рядом с местом инцидента находятся дети. На записи также заметно, что после ДТП водитель уезжает, а животное убегает с дороги.

Ранее в Приморье мужчина кинул в авто девушки бутылку за отказ познакомиться.

