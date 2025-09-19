Мужчина и двое детей сгорели в Tesla из-за заклинивших скрытых ручек

На западе Германии мужчина и двое детей сгорели заживо в автомобиле Tesla из-за заблокировавшихся дверей. Об этом сообщает издание Metro.

По его данным, 7 сентября Tesla съехала с дороги и врезалась в дерево. После этого в машине начался пожар. Семья внутри не могла выбраться из-за заблокированных дверей. Местные жители пытались спасти мужчину с детьим, потушив пожар подручными средствами, но это не помогло. Чудом выбраться удалось только у одному из троих детей — его госпитализировали.

Причиной трагедии назвали то, что после из-за отключения питания скрытые ручки Tesla остаются заблокированными и спрятанными в корпусе двери.

