Мужчина и двое детей сгорели в Tesla из-за заклинивших скрытых ручек

RoClickMag/Shutterstock/FOTODOM

На западе Германии мужчина и двое детей сгорели заживо в автомобиле Tesla из-за заблокировавшихся дверей. Об этом сообщает издание Metro.

По его данным, 7 сентября Tesla съехала с дороги и врезалась в дерево. После этого в машине начался пожар. Семья внутри не могла выбраться из-за заблокированных дверей. Местные жители пытались спасти мужчину с детьим, потушив пожар подручными средствами, но это не помогло. Чудом выбраться удалось только у одному из троих детей — его госпитализировали.

Причиной трагедии назвали то, что после из-за отключения питания скрытые ручки Tesla остаются заблокированными и спрятанными в корпусе двери.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина сжег автомобиль Kia Sportage, чтобы отомстить бывшей жене. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что иномарка горит на проезжей части, при этом пламя охватило машину полностью. По информации канала 112, когда прохожий решил помочь потушить горящий транспорт, петербуржец сообщил, что поджег автомобиль намеренно.

Ранее в Приморье байкер сделал сальто через крышу авто в момент ДТП.

