Взрыв в аэропорту Домодедово попал на видео

В Аэропорту Домодедово у пассажирки взорвался аккумулятор моноколеса. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Женщина планировала вылетать в Израиль рейсом компании Red Wings. В ручную кладь она убрала аккумулятор от моноколеса, которое перед этим разобрала по частям и положила в сумки. Всего у нее в ручной клади нашли несколько батарей, соединенных между собой. Все они были обернуты в бумагу», — говорится в сообщении.

Камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент взрыва сотрудник аэропорта отбегает в сторону. По информации канала, инцидент произошел во время досмотра. В результате произошедшего никто не пострадал, работники оперативно ликвидировали возгорание.

