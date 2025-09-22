На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Взрыв в аэропорту Домодедово попал на видео

Shot: аккумулятор моноколеса взорвался у пассажирки в аэропорту Домодедово
Telegram-канал SHOT

В Аэропорту Домодедово у пассажирки взорвался аккумулятор моноколеса. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Женщина планировала вылетать в Израиль рейсом компании Red Wings. В ручную кладь она убрала аккумулятор от моноколеса, которое перед этим разобрала по частям и положила в сумки. Всего у нее в ручной клади нашли несколько батарей, соединенных между собой. Все они были обернуты в бумагу», — говорится в сообщении.

Камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент взрыва сотрудник аэропорта отбегает в сторону. По информации канала, инцидент произошел во время досмотра. В результате произошедшего никто не пострадал, работники оперативно ликвидировали возгорание.

До этого сообщалось, что в Москве пять человек пострадали в ДТП с участием фургона и грузовика на Южнопортовой улице. Все пострадавшие – из фургона. Очевидцы сняли последствия аварии на видео. На кадрах видно, что фургон получил серьезные повреждения.

Ранее дончанка сожгла автомобили, думая, что участвует в спецоперации.

