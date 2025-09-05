Страховщики описали портрет типичной жертвы автоподставщиков

Автоподставщики чаще всего подстраивают ДТП женщинам за рулем и начинающим водителям. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе страховой компании «Абсолют Страхование».

«Статистически, часто жертвами становятся молодые водители (до 4 лет стажа) и женщины. Подставные аварии чаще всего происходят в местах, где нет камер и плохое освещение. Там мошенникам проще надавить на жертву, объяснив тем, что обстоятельства ДТП никто не видел. Один из главных триггеров давления мошенников – отсутствие видеорегистратора», — сообщили в компании.

Обычно злоумышленники ведут себя эмоционально, вынуждают объект своей атаки принять поспешное решение, чтобы решить вопрос на месте, и надеются на то, что водитель не знает порядок оформления ДТП по ОСАГО или забудет о возможности вызвать на место аварии сотрудников ДПС, предупредили в «Абсолют Страховании».

