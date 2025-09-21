На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водители сняли на видео экстремальный заезд москвича на моноколесе

Водители сняли на видео мужчину на моноколесе, ехавшего по ТТК со скоростью потока
true
true
true

Водители сняли мужчину вчера вечером верхом на моноколесе, мчащегося по дороге со скоростью потока машин 60-65 км/ч, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Смелый участник дорожного движения ехал по Третьему транспортному кольцу (ТТК) за грузовиком, держа в руках телефон», — сообщает канал.

Судя по видео, из защиты у мужчины был мотошлем. Другой экипировки не видно.

До этого появилось видео с моментом столкновения девушки на моноколесе с грузовым автомобилем в Подмосковье.

Инцидент произошел 11 августа на Бесединском шоссе. 21-летняя девушка, управляя СИМ, выехала со второстепенной дороги на главную, где совершила столкновение с грузовым автомобилем «Шакман». В результате ДТП девушка не выжила.

Ранее школьник порвал печень при падении с электросамоката в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами