Водители сняли на видео экстремальный заезд москвича на моноколесе

Водители сняли на видео мужчину на моноколесе, ехавшего по ТТК со скоростью потока

Водители сняли мужчину вчера вечером верхом на моноколесе, мчащегося по дороге со скоростью потока машин 60-65 км/ч, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Смелый участник дорожного движения ехал по Третьему транспортному кольцу (ТТК) за грузовиком, держа в руках телефон», — сообщает канал.

Судя по видео, из защиты у мужчины был мотошлем. Другой экипировки не видно.

До этого появилось видео с моментом столкновения девушки на моноколесе с грузовым автомобилем в Подмосковье.

Инцидент произошел 11 августа на Бесединском шоссе. 21-летняя девушка, управляя СИМ, выехала со второстепенной дороги на главную, где совершила столкновение с грузовым автомобилем «Шакман». В результате ДТП девушка не выжила.

Ранее школьник порвал печень при падении с электросамоката в Подмосковье.