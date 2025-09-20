Автомобиль дважды за шесть часов попал в ДТП на одном месте в Новосибирске

В Новосибирске Chery попал в два ДТП за шесть часов на одном месте

В Новосибирске на площади Ленина один и тот же автомобиль пострадал в двух ДТП с интервалом в шесть часов. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦОДД Новосибирской области.

Первоначально кроссовер Chery Tiggo 7 врезался на перекрестке в проезжающий внедорожник Toyota Kluger. Водители отказались от оформления аварии по «Европротоколу» или запроса видеозаписи аварии для дальнейшего оформления ДТП и остались на месте, вызвав Госавтоинспекцию.

«Через 6 часов после первого ДТП водители все еще ожидали прибытия сотрудников, когда в Chery Tiggo 7 на полной скорости врезался Mercedes-Benz, причинив критические повреждения», — отмечается в сообщении.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что белый Mercedes смял заднюю часть Chery, от удара машину развернуло.

Ранее в Якутии девочка выпала из окна трактора и попала под колеса.