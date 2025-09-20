На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автомобиль дважды за шесть часов попал в ДТП на одном месте в Новосибирске

В Новосибирске Chery попал в два ДТП за шесть часов на одном месте
true
true
true

В Новосибирске на площади Ленина один и тот же автомобиль пострадал в двух ДТП с интервалом в шесть часов. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦОДД Новосибирской области.

Первоначально кроссовер Chery Tiggo 7 врезался на перекрестке в проезжающий внедорожник Toyota Kluger. Водители отказались от оформления аварии по «Европротоколу» или запроса видеозаписи аварии для дальнейшего оформления ДТП и остались на месте, вызвав Госавтоинспекцию.

«Через 6 часов после первого ДТП водители все еще ожидали прибытия сотрудников, когда в Chery Tiggo 7 на полной скорости врезался Mercedes-Benz, причинив критические повреждения», — отмечается в сообщении.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что белый Mercedes смял заднюю часть Chery, от удара машину развернуло.

Ранее в Якутии девочка выпала из окна трактора и попала под колеса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами