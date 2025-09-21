На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В автомобилях Xiaomi SU7 выявили серьезную неисправность

Xiaomi отзовет 116 тысяч автомобилей SU7 из-за проблем с системой помощи водителю
Xiaomi

Китайский концерн Xiaomi отзовет 116,8 тысяч автомобилей SU7, выпущенных с 6 февраля 2024 года по 30 августа 2025 года. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что в автомобилях выявили проблемы с системой помощи водителю — она может некорректно выявлять критические сценарии и уведомлять о них. Если водитель не возьмет управление автомобилем на себя, риск столкновений и аварии увеличивается.

Компания устранит неисправность с помощью технологии удаленного обновления автомобиля.

До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.

Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке.

На транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса.

Ранее сообщалось, что в автомобилях Volvo нашли серьезную неисправность.

