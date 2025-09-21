На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Geely начала продажи нового кроссовера Galaxy M9

В Китае начали официально продавать кроссовер Geely Galaxy M9
true
true
true
close
Autohome.com.cn

Geely начала продажи в Китае нового шестиместного гибридного кроссовера Galaxy M9. Об этом сообщает портал carnewschina.com. Начальная цена автомобиля составляет 183,8 тыс. юаней (2,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Кузов автомобиля имеет очертания классического внедорожника, радиаторная решетка в передней части кузова не предусмотрена — вместо нее смонтирован сплошной обтекатель, а по краям переднего бампера предусмотрены два вертикальных воздуховода для снижения сопротивления воздуха. Дисплей медиасистемы в салоне занимает большую часть передней панели. Пол в районе второго и третьего ряда сидений сделан ровным. Такая возможность обеспечена конструкцией автомобиля.

Запас хода автомобиля составляет 1,3 тыс. км при полностью заряженной батарее и заправленном бензобаке. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,5 с. Заявленный средний расход топлива — 4,8 л на 100 км.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Ранее сообщалось, что Leapmotor начал продажи «самого красивого интеллектуального седана».

