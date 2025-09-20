На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минтрансе прокомментировали идею введения платного проезда на всех дорогах России

Минтранс не обсуждает идею введения платного проезда на всех дорогах России
close
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Идея введения платного проезда на всех дорогах страны в Минтрансе РФ не обсуждается и не рассматривается. Об этом заявил официальный представитель ведомства Николай Шестаков, передает ТАСС.

«В Минтрансе России идея введения платного проезда по всем дорогам страны не обсуждается и не рассматривается. Данное мнение было высказано отдельным спикером в ходе экспертной дискуссии. Министерство не поддерживает эту инициативу», — подчеркнул он.

До этого стало известно, что Минтранс готовит законопроект, где на федеральном уровне впервые будет описан механизм получения владельцами машин резидентных разрешений для бесплатной парковки у дома.

Как уточняет издание «Коммерсантъ», речь идет об изменении закона «Об организации дорожного движения». Обсуждение механизма началось после инициативы депутатов фракции «Новые люди», предложивших сделать бесплатной парковку около школ 1 сентября.

Ранее дептранс Москвы не подтвердил сообщения о плане расширить сеть платных дорог в столице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами